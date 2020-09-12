Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Вероятные беспорядки, которые могут вспыхнуть в США после выборов президента 3 ноября из-за потенциальной победы Дональда Трампа, будут «очень быстро подавлены». Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга, передает телеканал Fox News.

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистки о реакции американских властей на недовольство жителей США итогами голосования.

Дональд Трамп «Если они это совершат, мы их подавим очень быстро… У нас есть право так поступить. У нас есть власть, чтобы сделать это, если мы решим. Послушайте, это называется восстанием… Это очень легко».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября, в ходе посещения города Кеноша в штате Висконсин, Дональд Трамп заявил, что протесты и беспорядки, которые наблюдаются в городах США, являются «антиамериканскими».

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