Москва, , 07:06 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран, сообщает 11 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Александр Фомин провёл переговоры с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества России и Ирана, которые представляют для стран взаимный интерес. Также Фомин и Джалали «обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности».

Другие подробности прошедших переговоров не сообщаются.

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