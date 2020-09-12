Сараево, , 08:30 — REGNUM После встречи с президентом Сербии Александром Вучичем на пресс-конференции 11 сентября член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что для США вопросы признания Республики Сербской и Косово являются несопоставимы, тогда как для него они взаимосвязаны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер заявил в Сараево, что Республика Сербская и Косово для США — несопоставимые вопросы», — передал Милорад Додик.

После переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем Милорад Додик также рассказал журналистам в Белграде, что он обсудил статус Республики Сербской и Косово, и визит Мэтью Палмера в Сараево 9 сентября.

«Я сказал ему (Палмеру), что, по нашему мнению, эти два случая — сопоставимы. Не может кто-то иметь права, а кто-то не иметь никаких прав», — подчеркнул Милорад Додик.

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