Сана, , 06:14 — REGNUM Самолёты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, обстреляли военные объект хуситов в столице Йемена Сане. Об этом 12 сентября сообщает агентство Reuters.

Всего авиацией коалиции было нанесено девять авиационных ударов по штабу аппарата национальной безопасности и военно-инженерному лагерю повстанческого движения «Ансар Алла».

Напомним, что противостояние в Йемене хуситов и правительственных войск активизировалось после вторжения в страну весной 2015 года возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, в состав которой первоначально входили также Бахрейн, Катар и Кувейт. Позднее к ним присоединился ещё ряд стран региона.

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские повстанцы утверждают, что атаковали с воздуха столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Операция против «важной цели в Эр-Рияде» якобы была проведена с применением баллистической ракеты, четырёх беспилотников типа «Самад» и трёх других беспилотных аппаратов.

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