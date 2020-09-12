Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Сближение России и Китая в экономической и военной сферах представляют огромную угрозу для Соединённых Штатов, написал 11 сентября эксперт журнала The National Interest Дуг Бэндоу на страницах издания.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — подчеркнул он.

По мнению Бэндоу, сложившаяся ситуация создала противовес амбициям США, поэтому американскому руководству следует начать искать компромиссы с Россией, чтобы изменить положение дел в свою пользу. В качестве возможной уступки со стороны Вашингтона эксперт назвал объявление об окончании эпохи расширения НАТО.

Напомним, противодействие угрозам со стороны России и Китая считается ключевым элементом внешней политики США. Так, в феврале 2020 года Белый дом опубликовал проект бюджета, в котором заявил, что проблема возрождающихся конкурирующих национальных государств добавляется к угрозе исламистских террористов и транснациональной преступности.

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