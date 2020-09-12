Загреб, , 08:37 — REGNUM 11 сентября в соответствии с постановлением министра обороны Республики Хорватии и приказом начальника штаба вооруженных сил, и на основании требований клинического больничного центра Сплита, для установки медицинских палаток и общей логистической поддержки в борьбе против коронавируса в город был направлен батальон хорватских военнослужащих. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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В этот же день батальон хорватских военнослужащих также был направлен в больницу города Задар, где установил две палатки с соответствующими оборудованием и двадцатью кроватями для нужд медицинских работников. В министерстве обороны заявили, что они тем самым оказали помощь местным муниципалитетами и общественным учреждениям в борьбе с коронавирусом.

В министерстве обороны Хорватии также отметили, что оборудование, которым оснащён батальон, используется для выполнения различных задач в рамках миссии по оказанию помощи гражданским учреждениям в стране, а также специализированным спасательным службам.