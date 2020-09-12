Пекин, , 05:56 — REGNUM Запрет американского подразделения приложения TikTok выглядит более предпочтительнее для китайских властей, чем его продажа компании из США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По сведениям источников, власти Китая полагают, что продажа сегмента, которую требуют осуществить Вашингтон, может быть воспринята как слабость Пекина.

Вместе с тем представители китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, сообщили, что власти КНР не предлагали закрыть сегменты приложения в каких-либо странах, в том числе и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля глав Белого дома Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok в США в случае, если ее подразделение в стране не будет приобретено американской компанией до 15 сентября.

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