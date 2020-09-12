Минск, , 05:25 — REGNUM Адвокат белорусской активистки Марии Колесниковой потребовала у суда отменить решение об её аресте, передаёт 11 сентября «Интерфакс-Украина».

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"Жалоба направлена в суд», — сказала адвокат Людмила Казак.

По её словам, жалоба подана в суд Партизанского района Минска. В ней защита просит отменить избранную ранее меру пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активистку так называемого координационного совета оппозиции задержали по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии.

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