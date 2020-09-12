Москва, , 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.

По словам учёного, в статье немецкой газеты Der Spiegel речь идёт о веществе, которое плавится при более высоких температурах, а в нормальных условиях оно остается в твердом состоянии.

«Это, конечно, был не «Новичок». Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием», — отметил Ринк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии считают «отравление» Навального подтверждённым, а ответственность за инцидент возлагают на российские спецслужбы, поскольку якобы только они при участии государства могли синтезировать яд.

Der Spiegel в публикации на эту тему отмечает, что во время покушения на блогера использовалась более мощная версия яда, при этом спастись от смерти ему помогли «случайности», в том числе быстрая реакция пилота, посадившего самолёт.

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