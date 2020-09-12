Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Два истребителя МиГ-29, якобы принадлежавшие частной военной компании (ЧВК) Вагнера, разбились в Ливии, сообщил сотрудник портала AI-Monitor при минобороны США Джаред Сзуба со ссылкой на слова директора разведки Африканского командования (AFRICOM) Хайди Берг.

По словам главы разведывательного подразделения, самолетами возможно управляли российские наемники. Берг также рассказала, что один из самолетов, предположительно, разбился 28 июня, а другой — 7 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сообщения о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) основываются на подтасованной информации.

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