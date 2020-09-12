Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с задержанием участников протестов в Гонконге на юге Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«США глубоко обеспокоены в связи с тем, что 12 продемократическим гонконгским активистам, задержанным две недели назад у берегов Гонконга береговой охраной провинции Гуандун, было отказано в доступе к адвокатам по их выбору», — заявил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что власти Китая не сообщили о состоянии задержанных, а также об обвинениях против них. Он призвал Пекин обеспечить открытый и честный судебных процесс над протестующими.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Гонконге были арестованы 15 человек по подозрению в спекуляциях акций компании медиамагната Джимми Лая.

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