Лима, 12 сентября 2020, 03:46 — REGNUM Конгресс (парламент) Перу проголосовал за принятие к рассмотрению проекта резолюции об отстранении президента страны Мартина Вискарры от должности. Заседание парламента, на котором было принято данное решение, 11 сентября в прямом эфире транслировалось на канале парламента в YouTube.
В резолюции об импичменте говорится о «моральной неспособности» Вискарры занимать пост президента Перу.
Напомним, что по законодательству Перу, для одобрения парламентом инициативы об импичменте её должны поддержать не менее 52 депутатов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Мартин Вискарра назначил бывшего министра обороны Уолтера Мартоса премьер-министром страны.
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