Москва, , 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак «К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений».

По словам замглавы администрации российского лидера, стороны смогли лишь обменяться мнениями по вопросам урегулирования конфликта на ситуации Украины. Он также отметил, что участники встречи условились продолжить «диалог по всем этим вопросам». До конца сентября участники диалога обязались выработать согласованные решения.

«Договорились, что будут поддержаны режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны», — сказал Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук выразил мнение, что Минские соглашения не могут быть выполнены, а для урегулирования ситуации на востоке Украине остается надеяться только на переговоры в «нормандском формате».

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