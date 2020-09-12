Калининград, , 02:30 — REGNUM Экипаж корвета Балтийского флота (БФ) «Бойкий» в ходе учений выполнил электронные ракетные пуски из противокорабельного ракетного комплекса «Уран» по мишеням, имитирующим надводные корабли противника. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Учения проходили в морских полигонах флота. Все намеченные цели по результатам электронных пусков были успешно поражены.

На финальном этапе выхода в море экипаж корвета провёл корабельные учения по противовоздушной обороне корабля на незащищённом рейде, борьбе за живучесть корабля во время движения, радиационной, химической и биологической защите.

Напомним, в августе текущего года корвет Балтийского флота «Бойкий» участвовал в обеспечении государственных испытаний новой дизель-электрической подводной лодки «Волхов».

Как сообщало ИА REGNUM, учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника провёл в Средиземном море экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков».

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