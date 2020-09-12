Москва, , 02:30 — REGNUM Страны НАТО в последнее время существенно повысили интенсивность разведывательных полётов у границ России. Об этом главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин 11 сентября заявил на брифинге для иностранных военных атташе.

По данным ВКС, число разведывательных полётов авиации НАТО в августе 2020 года более чем на 30% превышало количество таких полётов годом ранее. Всего же истребители ВКС РФ за август вылетали на перехват самолётов НАТО над Балтийским, Баренцевым, Чёрным и Охотским морями 27 раз.

Суровикин отметил, что в последнее время также значительно возросло количество полётов вблизи российских границ и боевой авиации альянса. В частности, 31 августа три бомбардировщика В-52Н ВВС США отработали удары крылатыми ракетами по объектам в Калининградской области и других западных регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе 47 летательных аппаратов иностранных государств (41 самолёт-разведчик и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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