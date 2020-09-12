Ла-Пас, , 00:48 — REGNUM Один из лидеров профсоюзов Леонардо Лоса станет кандидатом в сенаторы на предстоящих парламентских выборах в Боливии вместо бывшего боливийского президента Эво Моралеса, сообщается на сайте Палаты депутатов республики.

Эво Моралес © ИА REGNUM

Таким образом, партия «Движение к социализму» окончательно отказалась от попыток зарегистрировать Моралеса для участия в предстоящих выборах. Отмечается, что Лоса будет первым в списке на кресло сенатора от департамента Кочабамба.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября суд боливийского департамента Ла-Пас не смог отменить решение Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии об отказе Эво Моралесу в регистрации кандидатом на выборах в сенат республики.

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