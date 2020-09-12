Москва, , 11:42 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов запущена процедура оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения текста Проект федерального закона»О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части установления основ правового регулирования обязательных требований».

Как сказано в пояснительной записке к проекту, вносимый Законопроект подготовлен во исполнение пункта 239 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, и в соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины».

Законопроект направлен на установление основ правового регулирования обязательных требований в области обработки персональных данных и дополняет Федеральный закон от 27 июня 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон) статей 4.1 «Обязательные требования в области персональных данных» в целях систематизации обязательных требований.

Предлагаемая Законопроектом норма является новеллой правового регулирования, которая, не вводя новых обязательных требований, устанавливает возможность их систематизации по группам в соответствии с проектом Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», обеспечивая тем самым правовую определенность и системность правового регулирования. То есть в новой статье 4.1 перечисляются виды персональных данных, к которым устанавливаются обязательные требования. Сами требования, перечисленные в Федеральном законе «О персональных данных», не меняются.

Авторы проекта считают, что изменения в Федеральном законе №152-ФЗ позволит обеспечить смысловую и юридическую связь Закона и проекта федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», и тем самым будет исключен риск необоснованного установления избыточных обязательных требований.

Проект приказа является инициативой Министерствацифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерацииРФ.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 29 сентября 2020 года.

В обсуждении текста нормативного акта могут приять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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