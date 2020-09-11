Барселона, Испания, , 23:59 — REGNUM В мятежной испанской провинции Каталония в «Национальный день Каталонии» прошли крупные акции за независимость, в которых приняли участие тысячи человек, 11 сентября сообщает агентство Reuters.

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Значительная часть акций, хотя и не все, прошли с соблюдением мер предосторожности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В протестах, которые проводились статично и с соблюдением мер социального дистанцирования, участвовали около 60 000 человек.

«Мы провели крупнейшую в Европе акцию протеста, адаптированную к COVID-19» , — сообщила представитель Assemblea Nacional Catalana Элизенда Палузи.

Впрочем, одновременно с «санитарно-правильными» акциями в Барселоне прошло многотысячное шествие сторонников независимости региона, в ходе которого участники сожгли чучело короля Испании Филиппа VI.

Кроме того, утром 11 сентября неизвестные устроили несколько поджогов на железнодорожной сети Каталонии, что привело к отмене движения поездов.

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