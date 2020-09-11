Куса, Челябинская область, , 23:52 — REGNUM К памятнику И. В. Сталину, отреставрированному и установленному в городе Кусе (Челябинская область) — пока на частной территории — каждый день приходят люди, передаёт 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Восстановленный памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Куса Челябинской области Ирина Юрина © ИА Красная Весна

Об этом рассказал житель Кусы Станислав Стафеев — активист движения «Суть времени», отреставрировавший монумент. Комментируя объявленный в Кусе «Сутью времени» сбор подписей под обращением к властям об установке памятника в центре города, Станислав сообщил:

«Посмотрим, как это всё будет проходить. Но могу сказать, что к памятнику люди приходят и приезжают ежедневно. То есть идёт большой поток людей. Люди радуются, что появился этот памятник. Люди говорят какие-то хорошие слова в адрес Сталина».

Также реставратор памятника добавил, что из личных бесед с людьми сделал вывод о положительном настрое многих горожан на то, что памятник Сталину будет установлен в центре Кусы.

Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в Кусе Ирина Юрина © ИА Красная Весна

Отвечая на вопрос, пойдут ли власти навстречу людям, если многие кусинцы поддержат эту инициативу, Станислав сказал:

«Думаю, что власти необходимо идти навстречу людям. Тем более — большинству. В прошлый раз, когда мы проводили опрос населения по поводу того, что нужно делать с памятником, мы опросили десять процентов взрослого населения, и казалось, что этого будет достаточно, чтобы повлиять на действия власти в отношении памятника. Но оказалось, что нет, недостаточно. Сейчас мы будем ориентироваться на ту же цифру, но разница будет состоять в том, что здесь уже будут живые подписи, и власть не сможет отнестись с недоверием к этому».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, более 70% жителей Кусы в 2018 г. высказались за восстановление памятника Сталину, фрагменты которого были подняты Стафеевым со дна водоёма.

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