Дамаск, , 23:30 — REGNUM В южной части зоны деэскалации «Идлиб» боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготавливается провокация с применением отравляющих веществ, сообщил 11 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Кино Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Федор Хитрук. 1968. СССР

В ходе провокации планируются съёмки постановочных видеороликов с привлечением представителей зарубежных СМИ.

Провокация будет устроена с целью обвинения правительства Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

«В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сказал Гринкевич.

Замначальника ЦПВС уточнил, что наиболее вероятной точкой этой провокации можно считать район высоты Джебель-Завия.

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