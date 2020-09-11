Москва, 11 сентября 2020, 23:29 — REGNUM Прорывных результатов на переговорах «нормандского формата», прошедших сегодня, 11 сентября, на уровне политсоветников лидеров четырёх стран, не достигнуто. Об этом по итогам встречи сообщил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По его словам, участники переговоров подтвердили необходимость поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и соблюдать условия дополнительных мер контроля перемирия. Козак добавил, что обсуждался вопрос Минских соглашений.
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Ключевой проблемой, отметил Козак, является вопрос, «будем мы дальше действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений». Это связано с тем, что официальный Киев периодически призывает к пересмотру Минских соглашений.
А во время итогового заявления, отмечает Козак, украинская сторона умудрилась заявить, что Минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для того чтобы «сохранить санкции против России».
Российская сторона, отметил Козак, стремится выработать с Украиной какие-то общие позиции, «чтобы не разговаривать на разных языках».
Козак добавил, что иные вопросы, выходящие за рамки темы урегулирования ситуации в Донбассе, не обсуждались.
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