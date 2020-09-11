Москва, , 23:29 — REGNUM Прорывных результатов на переговорах «нормандского формата», прошедших сегодня, 11 сентября, на уровне политсоветников лидеров четырёх стран, не достигнуто. Об этом по итогам встречи сообщил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Козак «Прорывов нет».

По его словам, участники переговоров подтвердили необходимость поддерживать режим прекращения огня в Донбассе и соблюдать условия дополнительных мер контроля перемирия. Козак добавил, что обсуждался вопрос Минских соглашений.

Козак «Вы знаете, что камнем преткновения сегодня является твёрдая позиция, я имею в виду, по количеству голосов в парламенте Украины. Твёрдая позиция о том, чтобы отойти от Минских соглашений».

Козак «Договорились, что в ближайшее время в Верховной раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля».

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Ключевой проблемой, отметил Козак, является вопрос, «будем мы дальше действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений». Это связано с тем, что официальный Киев периодически призывает к пересмотру Минских соглашений.

Козак «Но тогда нужно чётко внести конкретные предложения — что вы в конце концов хотите?»

А во время итогового заявления, отмечает Козак, украинская сторона умудрилась заявить, что Минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для того чтобы «сохранить санкции против России».

Российская сторона, отметил Козак, стремится выработать с Украиной какие-то общие позиции, «чтобы не разговаривать на разных языках».

Козак «Усугубило это решение Верховной рады Украины, когда условия проведения внеочередных местных выборов, а это один из ключевых элементов урегулирования конфликта, должны быть не на тех условиях, которые предусмотрены Минскими соглашениями, а на каких-то иных. При этом не очень явно противоречащих Минских соглашениям, но не очень понятно, каких».

Козак добавил, что иные вопросы, выходящие за рамки темы урегулирования ситуации в Донбассе, не обсуждались.

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