Страсбург, Франция, , 23:31 — REGNUM В своем совместном коммюнике заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон и мэр французского города Страсбург Жанна Барсегян с сожалением заявили, что Европейский парламент не будет проводить в Страсбурге следующее пленарное заседание.

Европарламент European Parliament

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Пленарное заседание Европарламента, запланированное на 14 — 17 сентября, не состоится в Страсбурге из-за «ухудшающихся санитарных условий», сказано в коммюнике.

Авторы документа уточняют, что в течение нескольких последних недель власти Франции активно работали над тем, чтобы предоставить этому органу Европейского Союза возможность как можно скорее вернуться на свое привычное место, и будут продолжать действовать в том же направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью, в которой разъяснил, к каким решениям пришло французское правительство в рамках борьбы с распространением коронавируса после специального совета по обороне и национальной безопасности.

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