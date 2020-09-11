Иерусалим, 11 сентября 2020, 22:29 — REGNUM Израиль достиг соглашения с Бахрейном — ещё одной арабской страной, сообщили 11 сентября в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Глава правительства Израиля назвал соглашения Израиля с арабскими странами «новой эрой мира».
По его словам, Израиль на протяжении многих лет «инвестировал в мир» — «и теперь мир инвестирует в нас».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бахрейн — это четвёртая арабская страна, договорившаяся с Израилем о мире (после Египта, Иордании и ОАЭ). О планах Бахрейна установить дипломатические отношения с Израилем стало известно сегодня, 11 сентября.
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