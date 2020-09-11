Киев, , 21:59 — REGNUM Минские соглашения выполнены быть не могут, надежда на урегулирование ситуации на Украине остаётся только на «нормандский формат», заявил 11 сентября глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук в интервью «Новому времени».

Минские соглашения Kremlin.ru

Петром] Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договорённости надо выполнять». Кравчук «Во главе с господином [4-м президентом Украинызаписали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договорённости надо выполнять».

Украинский представитель на переговорах с Донбассом добавил, что Минские соглашения являются обязательными к выполнению, тем более что они одобрены ООН. Между тем, по его оценке, Порошенко, участвовавший в подписании Минска-2, и не собирался следовать договорённостям.

Теперь же, чтобы урегулировать ситуацию и найти выход из этого положения, когда выполнять надо, но невозможно, заявляет Кравчук, остаётся «нормандский формат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2020 г. планировалось провести переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств — России, Украины, Германии и Франции.

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