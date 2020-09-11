* запрещённая в России организация

Париж, , 22:03 — REGNUM «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь угрожает французскому сатирическому еженедельнику Charlie Hebdo, который 2 сентября переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает Le Figaro.

Терроризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По своим каналам распространения информации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредила, что атака на Charlie Hebdo в 2015 году «отнюдь не была случайностью».

Как сообщало ИА REGNUM, французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции.

Публикация приурочена к началу судебного процесса над 14-ю предполагаемыми сообщниками террористов, который проходит в Париже со 2 сентября по 20 ноября.

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