Курган, , 21:45 — REGNUM Правительство Курганской области покинула руководитель регионального управления соцзащиты Юлия Козлова. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу главы региона «Область 45».

Причины её ухода не называются. Юлия Козлова занимала данный пост ровно год. Она была назначена на должность главы управления в сентябре 2019 года.

Сообщается, что временно исполнять обязанности начальника управления социальной защиты населения Зауралья будет Анастасия Золотухина, которая была заместителем Козловой.