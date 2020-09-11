Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk несколько часов совершал разведывательный полет возле границ России, Белоруссии и у линии соприкосновения в Донбассе, сообщают 11 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Разведывательный БПЛА Global Hawk U.S. Air Force

Уточняется, что стратегический беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, около шести часов курсировал вдоль границ Калининградской области, северо-западных районов Белоруссии и западных границ Псковской области, оставаясь в воздушном пространстве Латвии и Литвы.

Затем RQ-4B Global Hawk вошел в воздушное пространство Украины, где более четырех с половиной часов летал вдоль линии соприкосновения в Донбассе на высоте порядка 16 тыс. метров.

При этом беспилотник несколько раз подходил на расстояние 37−53 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

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