Доха, , 21:36 — REGNUM Делегация правительства Афганистана прибыла в Катар на переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 сентября сообщает агентство Associated Press.

Госсекретарь США Майк Помпео в Дохе state.gov

Как сообщало ИА REGNUM, также 11 сентября в Доху на внутриафганские мирные переговоры прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Переговоры афганского правительства и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стартуют 12 сентября.

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