Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Соглашение о нормализации отношений с Израилем готов заключить Бахрейн, сообщает 11 сентября Axios.

Бахрейн

Об этом планируют объявить Соединённые Штаты. Информацию предоставили представители Бахрейна, а также израильская и американская стороны.

Отмечается, что Бахрейн намерен присоединиться к ОАЭ «в процессе нормализации отношений с Израилем». Объявление должно последовать сегодня, 11 сентября.

Добавим, что в США на фоне этих событий планирует нанести визит Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа — наследный принц Бахрейна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон объявил о намерении ОАЭ и Израиля заключить соглашение о полной нормализации отношений месяц назад. Подписание договора намечено на 15 сентября.

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