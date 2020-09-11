Челябинск, , 21:17 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас досрочно проголосовал на выборах в Заксобрание региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Сергей Обертас Chelyabinsk.izbirkom.ru

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Свой голос он отдал на участке № 2075, который находится в гимназии № 80. При этом руководитель воспользовался системой «Мобильный избиратель». Этот механизм даёт избирателям возможность проголосовать на любом участке в месте их нахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Челябинской области предстоит избрать депутатов Заксобрания. А в ряде территорий проводятся и местные выборы.