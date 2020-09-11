Богота, 11 сентября 2020, 21:14 — REGNUM Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо принес извинения за убийство полицией Хавьера Ордонеза, смерть которого стала причиной массовых беспорядков, 11 сентября сообщает агентство Reuters.
Жестокое убийство 46-летнего Ордонеза полицейскими за нарушение «коронавирусных» ограничений стало причиной массовых беспорядков в Колумбии, в ходе которых погибли 11 человек, около 200 гражданских и 194 полицейских получили ранения.
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