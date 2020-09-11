Пекин, , 20:54 — REGNUM Китайское правительство введёт ограничения на работу дипломатов госдепа США на территории КНР в ответ на аналогичные меры, предпринятые Вашингтоном против китайских дипломатов.

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Об этом сообщается в официальном заявлении МИД КНР, опубликованном 11 сентября.

«Китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту, в которой объявила о взаимообразных ограничениях в адрес американских посольств и консульств. Необходимо подчеркнуть, что эти меры — это законный и необходимый ответ Китая на ошибочные действия США», — указано в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что Китай призывает США «немедленно исправить ошибки» и отменить ограничения, введённые ранее против дипломатов КНР.

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