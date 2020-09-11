Гонконг, Китай, , 20:42 — REGNUM Китай в ответном порядке ограничил деятельность посольства и консульств США, включая генеральное консульство в Гонконге (Сянгане), а также их персонала. Об этом 11 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на официальный сайт МИД КНР.

Соответствующие меры распространяются на всех работников и сотрудников дипломатических учреждений США в КНР, включая высокопоставленных дипломатов. При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон отказаться от мер, затрудняющих дипломатические обмены и попирающих номы международного права и двусторонние связи КНР и США.

В связи с этим в Пекине особо подчеркивается, что принятые ограничительные меры носят сугубо ответный характер. Официальный представитель МИД КНР призвал американскую сторону отменить ограничения против китайских дипломатов как «ошибочные», не соответствующих интересам и духу отношений двух стран. Официальный Пекин, как подчеркнуто в МИД, стремится поддерживать нормальное взаимодействие со всеми сообществами в США.