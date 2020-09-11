Минск, , 20:39 — REGNUM Историческую роль Католической церкви в становлении и развитии белорусского государства обсудили 11 сентября в МИД Белоруссии министр иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей и прибывший с визитом в Минск секретарь по отношениям с государствами госсекретариата Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Владимир Макей и Пол Галлахер Mfa.gov.by

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"В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации в Белоруссии», — сказано в официальном сообщении.

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«Подчеркнута взаимная заинтересованность в сохранении традиционно дружеских двусторонних отношений, поддержании высокой интенсивности контактов на различных уровнях. В. Макей особо отметил историческую роль католической церкви в становлении и развитии белорусского государства, выразив уверенность, что конструктивный диалог со Святым Престолом является одним из условий сохранения межконфессионального мира и согласия в стране», — проинформировали в МИД Белоруссии.

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Галахер и Макей обсудили вопросы взаимодействия на международной арене. При этом глава МИД постсоветской республики сказал: «Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Белоруссию остаётся в силе».

Напомним, 31 августа врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько сообщил журналистам, что её глава архиепископ Тадеуш Кондрусевич (гражданин Белоруссии) не может пересечь польско-белорусскую границу, так как его возвращению препятствуют белорусские пограничники. Кондрусевич получил официальный ответ из Госпогранкомитета Белоруссии с разъяснением принятого в отношении него решения, запретив публиковать содержание документа.

Отметим, более половины граждан Белоруссии считают себя верующими, из которых каждый десятый относит себя к РКЦ. Солидарность с католическим архиепископом высказали некоторые православные священники.