Минск, , 20:33 — REGNUM Бывший член «президентского пула» пропагандистов Дмитрий Семченко, уволившийся с гостелеканала «ОНТ» из-за несогласия с жестокостью «правоохранительных органов» Белоруссии при подавлении протестов, получил 15 суток ареста. Такое решение вынес суд Фрунзенского района Минска.

Только согласные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Семченко признали виновным в нарушении «порядка организации или проведения массовых мероприятий» (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Белоруссии). Он был задержан в четверг у себя дома, доставлен в РУВД и теперь будет отбывать срок с теми, кого ещё недавно критиковал, восхваляя Александра Лукашенко и его политику.

Напомним, массовые ненасильственные протестные манифестации охватили десятки белорусских городов с 9 августа. Граждане возмущены фальсификацией президентских выборов и требуют проведения новых, с честным международным наблюдением и свободным участием. Они также требуют прекратить массовый террор со стороны «правоохранительных органов» и освободить политзаключённых.