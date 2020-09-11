Париж, , 21:15 — REGNUM Бывшего президента Франции Николя Саркози обвинили в расизме после того, как он с издевкой отозвался о политической корректности в эфире телеканала «TMC».

Николя Саркози Thomas Bresson

Приглашенный на телеканал «ТМС» в связи с выходом его новой книги «Время бурь», бывший президент Франции Николя Саркози обрушился с критикой на политические элиты, которые, по его мнению, «суют свой нос везде и ведут себя как обезьяны, которые не слушают никого».

Затем политик задался вопросом, имеет ли он «право произносить слово обезьяна» в современных условиях, когда «больше нельзя говорить… как мы их называем сейчас? «Десять маленьких солдат»? Вот он — общественный прогресс!»

Таким оригинальным образом Саркози сослался на детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят». Слова Саркози вызвали шквал критики со стороны левых политиков.

«Итак, бывший президент Французской Республики как бы между делом сравнивает негров с обезьянами. Это неприкрытый расизм» — написал на своей официальной странице в «Триттере» лидер французской Социалистической партии Оливье Фор.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что больше не будет заниматься «рутинной партийной политикой».

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