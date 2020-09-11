Москва, , 19:21 — REGNUM Запрет на продажу боевых отравляющих веществ в России предлагается снять, сообщается 11 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны России

Инициатором выступает Минобороны РФ, предлагая внести поправки в указ президента от 1992 г. Если эти изменения примут, боевые отравляющие вещества будут удалены из перечня запрещённых к свободной продаже.

Поясняется, что в России больше нет химического оружия: страна уничтожила его в рамках обязательств Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, к которой РФ присоединилась в 1997 г.

Таким образом, присутствие в списке запрещённых к свободной реализации в России веществ смысл утратило.

Между тем список продукции, запрещённой к свободной реализации в РФ, предлагается пополнить запчастями для противогазов, дыхательных аппаратов, спецкостюмов.

Это предлагается сделать в связи с тем, что отсутствие этих наименований в перечне мешает контролировать их продажу в России и создаёт риск приобретения их террористами, использующими яды.

Напомним, работа по ликвидации химического оружия в России завершилась три года назад.

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