Вашингтон, , 19:10 — REGNUM На сокращение численности военного контингента США в Афганистане потребуется до двух месяцев, заявил 11 сентября журналистам спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

На афганско-пакистанской границе Archive.defense.gov

По его словам, США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тыс. военнослужащих через один или два месяца.

«Сейчас мы на второй стадии. Первая стадия предполагает 8,6 тыс., а вторая приведёт примерно к 4,5 тыс. к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути», — сказал Халилзад.

При этом он отметил, что сокращению также подлежат и военные контингенты сателлитов США по блоку НАТО, остающиеся до сих пор в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в столице Катара должны начаться межафганские мирные переговоры.

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