п. Тельмана, , 19:34 — REGNUM Сообщения о небезопасности двух избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области не соответствуют действительности. Об этом 11 сентября сообщили в Российском фонде свободных выборов (РФСВ), представители которого ведут наблюдение за ходом волеизъявления граждан.

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В социальных сетях накануне выборов появилась информация, о том, что в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области два избирательных участка (№ 909 и 959) якобы будут работать в недостроенном торговом центре «Алмаз». Эту информацию ранее опровергли в Избирательной комиссии Ленинградской области, а после ее недостоверность подтвердили в РФСВ. Участки находятся за пределами недостроя.

«Особенностью данных участков является то, что они находятся в палатках. Данное расположение связано с отсутствием в микрорайоне административных зданий, а также невозможностью разместить участки в торговом центре, который в связи с пандемией не успели ввести в эксплуатацию», — говорится в сообщении фонда.

Участки для голосования оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, а на их территории ведется видеонаблюдение.

Напомним, 11 и 12 сентября в Ленинградской области проходит досрочное голосование на выборах губернатора региона. Основной день голосования пройдет в воскресенье, 13 сентября. Дополнительные два дня необходимы для того, чтобы избежать большого скопления людей. Кроме того, таким образом жителям региона предоставляются максимальные возможности для реализации ими своего активного избирательного права.

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Всего в Ленинградской области на выборах будут открыты 995 участков, в том числе девять — в местах временного пребывания граждан.

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