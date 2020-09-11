Варшава, , 18:02 — REGNUM Инициативу ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии проявили Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, сообщил 11 сентября журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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По окончании переговоров с венгерским, словацким и чешским коллегами Моравецкий заявил, что «четвёрка» хочет предложить «проект экономического сотрудничества» «белорусскому народу». Сотрудничество касается энергобезопасности, а также инфраструктурного и информационного секторов.

Моравецкий «Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Белоруссии».

По словам польского чиновника, предложение будет сформулировано на ближайшем саммите ЕС.

Что касается поствыборной ситуации в Белоруссии, все четыре страны, по словам Моравецкиого, осудили «все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим».

Польский представитель от имени четырёх стран призвал белорусские власти в срочном порядке дать свободу «политическим заключённым».

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Напомним, внеочередной двухдневный саммит Евросоюза начнётся 24 сентября 2020 г. Ситуация в Белоруссии — одна из основных тем мероприятия. Добавим, что в Польше сейчас находится кандидат в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлана Тихановская.

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