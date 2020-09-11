Рим, , 17:51 — REGNUM Пришло время создать в Италии единый национальный профсоюз, который представлял бы интересы всех рабочих страны, заявил в пятницу, 11 сентября, глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

Профсоюзы в Италии в течение многих десятилетий разнились по своим политическим представлениям (в большей степени, чем по специфике отраслей), но сейчас для таких разделений уже нет оснований, полагает Ландини.

В настоящее время в Италии одновременно действует несколько национальных (и формально не привязанных к тем или иным отраслям) профсоюзов.