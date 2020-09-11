11 сентября 2020 | Время чтения 26 мин

9 марта 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы и в этот же день, причём ещё до окончания голосования, начались протесты против их результатов, которые продолжаются до настоящего времени с участием десятков тысяч протестующих. С учётом тесных отношений и высокого уровня многоплановой и многоуровневой интеграции Белоруссии и России, было бы странно, если бы на происходящие в Белоруссии процессы Россия не оказывала никакого влияния.

Фёдор Яковлев, , 17:50 — REGNUM 9 марта 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы и в этот же день, причём ещё до окончания голосования, начались протесты против их результатов, которые продолжаются до настоящего времени с участием десятков тысяч протестующих. С учётом тесных отношений и высокого уровня многоплановой и многоуровневой интеграции Белоруссии и России, было бы странно, если бы на происходящие в Белоруссии процессы Россия не оказывала никакого влияния.

Флаг Белоруссии

Прежде, чем говорить собственно о влиянии России на Белоруссию, следует отметить, что российское общество, как и любое другое, далеко не однородно и, соответственно, разные группы российских граждан по разному относятся, как к Белоруссии в целом, так и лично к Лукашенко, причём их взгляды на Белоруссию и Лукашенко во многих случаях носят взаимоисключающий характер. Пожалуй, самая значительная часть граждан России, которую, как правило, называют «простым народом», всецело поддерживает Лукашенко, считая, что в Белоруссии он сохранил «социальное государство» по типу СССР, либерально настроенные российские граждане Лукашенко абсолютно за это же ненавидят, считая его «совком» и «колхозником», записные «ура-российские патриоты», гневно клеймящие «антинародный режим Путина» и восхваляющие заслуги Лукашенко в создании в Белоруссии «народного» государства, тем не менее, с не меньшим азартом клеймят Лукашенко за нежелание присоединиться к России, хотя при наличии здравого ума было бы понятно, что в случае присоединения Белоруссии к России, российский олигархат моментально превратит её в точно такой «антинародный режим», который они клеймят в настоящее время. Следует отметить также довольно многочисленную группу по-настоящему принципиальных патриотов, которые возненавидели Лукашенко после его слов в интервью казахстанскому агентству «Хабар», что Великая Отечественная война… «не наша война».

Преимущественно негативное отношение к Лукашенко наблюдается и со стороны многих российских олигархов и госчиновников, с которыми у Лукашенко происходят регулярные и зачастую достаточно острые стычки политико-экономического характера, в которых своеобразным арбитром время от времени приходится выступать Президенту РФ Владимиру Путину. Например, серьёзные стычки по поводу поставок в Россию сахара были у Лукашенко с экс-губернатором Краснодарского края, экс-министром сельского хозяйства РФ и председателем совета директоров «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» Александром Ткачёвым, который за время своего пребывания во власти, в 2020 году вошел своим агрокомплексом в тройку крупнейших землевладельцев России с объемом земель в 653 тысяч га.

В частности, Лукашенко 1 марта 2019 года назвал Ткачева «сельскохозяйственным бароном» и одним из инициаторов «торпедирования поставок белорусской сельхозпродукции» в Россию, а то, что это не голословные обвинения, фактически подтвердил сам Ткачёв в опубликованном 1 февраля того же года видеоролике, на котором он во время застолья на борту частного самолёта в компании экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, экс-пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой и экс-руководителя протокола правительства РФ Марины Ентальцевой произнёс весьма многозначительный тост: «За наше аграрное лобби». Тема постоянных мясо-молочных войн между РФ и Белоруссией вообще не исчезает из новостных лент, поскольку под разного рода российскими запретами на поставки и даже транзит через территорию РФ постоянно находятся десятки белорусских предприятий.

Не сложились отношения у Лукашенко с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который хотел получить МАЗ ещё в 2001 году, но не смог. Не удалась и вторая попытка в 2008 году, когда Дерипаска, как владелец и председатель совета директоров ОАО «Русские машины» (основной акционер группы ГАЗ) в 2008 году снова проявил интерес к МАЗу, МЗКТ, Белазу и некоторым другим белорусским активам, предложив для начала объединить в единую производственную структуру МАЗ и ОАО «Автомобильный завод «Урал». Гендиректор ОАО «Русские машины» Валерий Лукин даже особо отметил интерес к МЗКТ, заявив, что «это уникальное предприятие, которое незаслуженно играет вторую роль поставщика колесных тягачей к военной технике». Не удалась и третья попытка в 2011 году, когда группа ГАЗ предложила купить 25% МАЗ.

Окончательно отношения испортились в 2019 году, когда 17 января в аэропорту Шереметьево полиция задержала гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и её «коуча» Александра Кириллова (Алекс Лесли) в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), по которому им грозило до 6 лет лишения свободы. Фактически, это задержание стало продолжением громкого скандала после публикации фотографий, сделанных Вашукевич в августе 2016 года на принадлежащей Дерипаске яхте «Elden», на которой она в качестве эскорт-модели проводила время в компании с Дерипаской и вице-премьером правительства РФ в то время Сергеем Приходько. Однако, личное вмешательство Лукашенко привело к тому, что Нагатинский суд Москвы не стал продлевать арест в СИЗО и отпустил Вашукевич и Кириллова под подписку об обязательстве о явке.

Такого «облома» Дерипаска явно не ожидал и поэтому, видимо, не случайно зарепостил 29 мая с.г. в своём Telegram-канале антилукашенковский видеоролик Белсата, в котором рекламировался в том числе и несостоявшийся в качестве кандидата в президенты Сергей Тихановский, с соответствующим комментарием: «Наверное, всё-таки зря Александр Лукашенко провел эксперимент с отказом от карантина. Мероприятия в рамках карантина — важный инструмент борьбы с пандемией, если они вовремя проведены и сопровождаются массовой самоизоляцией. Последствия этой ошибки еще долго будут преследовать братский народ.» Особенно нелепо этот комментарий смотрится в настоящее время, когда протестные шествия в десятки тысяч людей не вызывают в Белоруссии никаких вспышек «пандемии» именно в результате той самой «ошибки» Лукашенко в предотвращении эпидемии Covid-19 без жёстких карантинных мер. А то, что особо активно призывали к забастовкам на объектах заинтересованности Дерипаски, — МАЗе, МЗКТ и Белазе, видимо, следует считать чистой случайностью.

Особенно громко прозвучал скандал с владельцем российской компании «Уралкалий» Сулейманом Керимовым в 2013 году, когда 26 августа в Минске был арестован её генеральный директор Владислав Баумгертнер, после чего в Белоруссии были заведены уголовные дела в отношении ещё 4 топ-менеджеров «Уралкалия» и его владельца Сулеймана Керимова. Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия Керимова как «организацию злоупотребления властью и служебными полномочиями (п.4 ст.16 и ч.3 ст.424 Уголовного кодекса)», а максимальная санкция статьи предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В отношении Керимова были вынесены постановления о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск, в том числе по линии Интерпола, и 2 сентября 2013 года Интерпол удовлетворил запрос Белоруссии, объявив Керимова в международный розыск и внеся его в свою базу данных. В результате закулисных переговоров на самом высоком уровне, Керимова, для того, чтобы погасить скандал, вынудили продать свою долю в «Уралкалие», после чего Баумгертнер был освобождён. Впрочем с нынешним владельцем «Уралкалия», российским миллиардером и гражданином Белоруссии заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалий», председателем совета директоров компании АО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным и его компаньоном и другом заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» и тоже гражданином Белоруссии Дмитрием Лобяком, отношения у Лукашенко тоже не заладились, хотя Лукашенко с Мазепиным и встречались, пытаясь договориться о совместной деятельности.

Если в «докеримовский» период владения «Уралкалием», когда собственником предприятия был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, «Беларуськалий» и «Уралкалий» осуществляли продажи своей продукции через совместную «Белорусскую калийную компанию» (БКК) и, имея таким образом порядка 40% мирового рынка калийных удобрений, являлись монополистом на этом рынке, фактически диктуя на этом рынке свои цены и условия продажи, то сейчас «Беларуськалий» и «Уралкалий» занимаются продажами самостоятельно. В результате, на мировом рынке доминирует канадская компания «Nutrien» (около 24%), а «Беларуськалий» и «Уралкалий» в ожесточённой конкуренции делят 2−3 места (примерно по 20% каждая).

С одной стороны, вполне естественно, что Мазепин, как гражданин Белоруссии, не мог оставаться в стороне от событий в его родной стране и поэтому 13 августа с.г. выступил с обращением «к народу и официальным властям Республики Беларусь» от имени Российско-Белорусского делового совета (РБДС), председателем которого он является, в котором призвал «руководство Беларуси, — немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан», а «второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных.» Правда примечательно, что «население» в виде, например, рабочих, в его обращении не упомянуто. А то, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уже на следующий день незамедлительно откликнулась на призыв Мазепина и заявила из Литвы о создании такого координационного совета, это скорее всего просто совпадение, как и её призывы к забастовкам, и активность «забастовочных комитетов» на конкуренте Мазепина «Беларуськалие». И в том, что ни одна из компаний Мазепина, ни он лично, не перечисляли никаких средств в фонды поддержки бастующих на «Беларуськалие» можно даже не сомневаться.

Но, с другой стороны, патриотические мотивы обращения лично Мазепина, как гражданина Белоруссии, никак не объясняют того, что для этого сугубо личного политического обращения он использовал РБДС, созданный Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ), и объединяющий исключительно «российские фирмы и организации вне зависимости от форм собственности», не говоря уже о том, что РБДС «руководствуется в своей работе» Положением о РБДС, целями и основными направлениями деятельности которого, изложенными в разделе 2 Положения, политические заявления и призывы не предусмотрены. Мазепин это хорошо понимал и потому подстраховал себя лично, указав в обращении, что «заявление единогласно одобрено на экстренном заочном заседании Российско-Белорусского делового совета 13 августа 2020 года». Но это никак не меняет того, что такое политическое заявление «российских фирм и организаций», размещённое на официальном сайте ТПП РФ, с ультимативным указанием того, что «официальные власти Республики Беларусь» должны делать, является ничем иным, как грубым вмешательством во внутренние дела соседнего государства.

В 2010 году в то время Президент РФ Дмитрий Медведев в жёсткой ультимативной форме потребовал погасить задолженность Белоруссии за поставки газа в размере около $200 миллионов, причём дело даже дошло до сокращения поставок газа в республику на 60%, которые белорусы незамедлительно компенсировали недопоставками по транзиту, в результате чего, в скандал была втянута вся лишившаяся газа Европа. Кроме того, Белоруссия, причём совершенно неожиданно для российской стороны (!?), выставила встречную претензию на $260 миллионов, которые задолжал ей «Газпром» за транзит газа, а также выдвинула вполне разумное в такой ситуации предложение сделать взаимозачёт.

Т.е., высокооплачиваемый топ-менеджмент государственного газового гиганта оказался неспособным даже к элементарному сведению дебета с кредитом?! В результате чего весь мир с нескрываемым изумлением смотрел на Президента РФ Медведева, который совершенно по-детски, а в его возрасте и при его должности, это называется несколько по иному, требовал от Белоруссии проплаты её долга в полном объёме, фактически, только на том основании, что он первым потребовал его заплатить?! Белоруссия заплатила, правда, не $200 миллионов, а $187 миллионов и, кроме этого, незамедлительно подписала дополнительное соглашение с «Газпромом» о повышении ставки транзита газа по её территории на этот же 2010 год, от прежней ставки $1,45 за 1 тысячу кубометров до $1,88. После чего «Газпром» перечислил полученные от Белоруссии деньги обратно, дополнительно доплатив ей ещё несколько десятков миллионов долларов своего долга.

После такого позора, Медведев, кстати, до своего избрания на президентский пост «трудившийся» председателем совета директоров «Газпрома», должен был разогнать, как минимум половину всего руководства этой компании, начиная с Алексея Миллера, выставившего его на посмешище перед всем миром. Однако, в действительности все остались на своих местах и, надо полагать, «при своих интересах». Впрочем, такое упрямство Медведева было не случайным, поскольку он хорошо знал, что в бюджете Белоруссии в тот момент таких денег не было, взять их было неоткуда и внезапный платёж Белоруссии был для Медведева просто шоком. Впоследствии в интервью телеканалу «Евроньюс» Лукашенко объяснил моментальное появление этих денег «из ниоткуда»: «Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил $200 миллионов долларов, из которых $187 миллионов мы заплатили «Газпрому». Естественно, что такой позор, да ещё на международном уровне, Медведев с Миллером не забыли, но появление на выборах в Белоруссии в качестве кандидата на пост президента экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которого, судя по тому, что он уволился из банка только 12 мая, чтобы успеть зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей до 15 мая, с трудом из этого банка выпихнули, надо расценивать, как чистую случайность.

Естественно, нельзя обойти вниманием и арест в Белоруссии в ночь с 28 на 29 августа с.г. 32-х граждан РФ, активнейшее обсуждение которого в СМИ наглядно показывает, что в настоящее время мы живём более в «информационной действительности», чем в реальной, а миром владеет тот, кто владеет средствами массовой информации и потому способен путём информационного промывания мозгов запросто и у огромного количества людей вне зависимости от их общего уровня развития, суммы знаний, квалификации и т.д., но при отсутствии элементарного критического мышления, заменить в их сознании реальное видение окружающей действительности любой навязанной СМИ информационной картинкой об этой действительности.

С учётом того, что в Белоруссии задолго до начала избирательной кампании самым активнейшим образом нагнеталась обстановка и провоцировались грозящие перерасти в кровопролитие столкновения с правоохранительными органами, которые начали происходить уже 14 июля, после чего несколько омоновцев попали с травмами в госпиталь, а несостоявшийся кандидат в президенты Сергей Тихановский в интервью Deutsche Welle ещё 21 мая с.г. заявил: «Мне люди говорят, что они готовы бороться до конца, стоять насмерть. Мне кажется, если Лукашенко всё равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране», то в Белоруссии накануне выборов был усилен пограничный контроль во избежание проникновения на территорию государства лиц, которые могли бы принять участие в экстремистской деятельности.

И понятно, что въехавшая на территорию Белоруссии в ночь с 24 на 25 июля с.г. группа лиц в составе 32-х человек в полувоенной форме без внимания спецслужб не осталась, хотя и предъявила в качестве основания на въезд в страну билеты на авиарейс Минск — Стамбул на 25 июля и трудовые договора с одной из белорусских компаний. Однако, въехав в страну, группа поехала не в аэропорт, а в гостиницу, а через день и вовсе перебралась в санаторий под Минском?! Для белорусских спецслужб не составило особого труда выяснить, что эта группа с самого начала не собиралась никуда улетать 25 июля, поскольку гостиница и санаторий были заказаны ещё 24 июля, причём сначала санаторий, а потом гостиница, поскольку в санатории 25 июля мест для группы не оказалось. А затем выяснилось, что и договоры с белоруской компанией фиктивные.

Т.е., группа из 32-х человек, предъявив подложные документы, мошенническим путём въехала в страну и осталась в ней, не делая попыток улететь 26, 27 и 28 июля при наличии ежедневных рейсов! Поэтому, вполне логично, что в ночь с 28 на 29 июля эта группа была задержана, а наличие в составе группы людей, ранее воевавшие в горячих точках и обнаруженный в вещах членов группы шеврон с надписью «Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо», вызвал с учётом ситуации в стране вполне определённые подозрения, выразившиеся в выдвижении членам группы обвинения в подготовке массовых беспорядков.

Проблему с задержанием 32-х российских граждан можно было решить быстро и тихо «по-хорошему», но 30 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что «россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время», а «партнёром для этих людей выступал гражданин РБ. Они имели заключённые трудовые контракты с одной из фирм, данными о которых посольство располагает. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основания вести рабочую деятельность на территории республики». МИД РФ в тот же день в своём официальном заявлении высказалось в том же духе: «На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.»

Аналогично в тот же день высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «эти российские граждане, они приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами. У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия». А глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 1 августа дополнил: «в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», отметив, что его служба по роду своих задач занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события. По его словам, СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии. И можно себе только представить изумление по поводу этих заявлений белорусской стороны, которая к этому времени уже точно знала, что эта группа изначально не собиралась лететь 25 июля никаким «транзитом», а «заключенные трудовые контракты», которые по мнению Мезенцева «дают основания вести рабочую деятельность на территории республики» являются фальшивыми?!

К тому же, по словам председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича: «В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки. Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Беларуси всё больше и больше. Очевидно, с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах (до 200 человек), правоохранителями принимаются все возможные меры.» Особенно эпично на этом фоне выглядит признание Нарышкина о том, что СВР занимается сбором европейских сплетен при полном отсутствии реальной информации о ситуации, т. е. , о том, что условный Макрон шепнул на ушко условной Меркель СВР в курсе, а вот о том, что эта группа никуда 25 июля лететь не собиралась и о фальшивых договорах СВР не знает.

Не удивительно, что в этой ситуации Лукашенко прибегнул к своему давно испытанному методу — шантажу, и 3 августа с.г. Генпрокуратура Белоруссии подтвердила Офису Генеральной прокуратуры Украины получение запроса о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев. 5 августа Лукашенко обсудил этот вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону, а 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации. Как результат, уже 6 августа в «КП» появилась статья под броским заглавием: «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины», а 7 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путинас Александром Лукашенко в ходе которого был «проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран» и 14 августа 32 гражданина РФ были отправлены обратно в Россию.

Что касается статьи в «КП» и изложенной в ней версии, то несуразицы в ней начинаются прямо с заголовка, поскольку граждан России в группе в действительности было 32, поскольку 33-й задержанный был гражданином Белоруссии, а лучшим доказательством недостоверности версии о «провокации спецслужб Украины» служит не столько официальное опровержение Службы безопасности Украины своей причастности к этой истории, сколько то, что директор ФСБ Александр Бортников остался в своём кресле.

Ведь если действительно поверить в то, что это была «провокация спецслужб Украины» и, как написано в статье: «по итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России», то получается, что сотрудники и/или агенты СБУ, как минимум с начала мая и до конца июля 2020 года, т. е. , на протяжении трёх месяцев, с использованием атрибутики ликвидированной в 2018 году ЧВК «МАР» вербовали для своей провокации 180(!) человек на территории России, подписывая при этом фальшивые договора якобы с компанией «РН-Запад» и используя при этом поддельные подписи, печати и недостоверные реквизиты компании, а ФСБ об этом абсолютно ничего не знала?! И за такую вопиющую, мягко говоря, халатность в ФСБ никто не понёс никакого наказания? Другими словами, любой проходимец или любая иностранная спецслужба может спокойно навербовать в России до двух сотен боевиков и отправить их куда угодно, под каким угодно предлогом, легендой и по фальшивым документам, а ФСБ не способна такие вещи хотя бы проконтролировать, не говоря уже о том, чтобы предотвратить?!

Дальше — больше, и в статье пишется: «аккурат перед вылетом, 25 июля, «Шаману» все-таки говорят об отмене рейса, давая указание уничтожить старые билеты. Полетите, мол, другим самолетом 30 июля. Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ.» Но, в этой же статье написано: «Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас был назначен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля сего года.» И снова: «Билеты нашлись у встречающей стороны — гражданина Белоруссии Геннадия Компана, которые ему прислали с того же незарегистрированного «адреса «Роснефти» и распечатаны на ближайшей к границе автозаправке.» Т.е., — «важные улики» никуда не исчезли даже после их уничтожения, поскольку они продолжали быть на почте у Миляева и Компана, а у Компана ещё и на флешке, с которой эти билеты распечатывали на заправке, и их можно распечатать в любое время и в любом количестве?! Так почему «ниточка» от этих «важных улик» так до сих пор и не «привела во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ»?!

Таких нелепостей в статье не один десяток, не говоря о том, что она полностью опровергает предыдущие заявления МИД РФ, Пескова и Мезенцева, которые вообще непонятно на чём основывались. Но, если говорить о реальных «ниточках», которые могут привести к организаторам этой провокации, то они в этой статье есть. Например, фотография «бородача», который, как написано под его фото, — «в июле 2020 в банкомате Альфа-банка переводил деньги старшему группы Миляеву» и на которой он стоит с мобильным телефоном в руках. Если есть абсолютно точные время и место совершения транзакции, то какие проблемы установить номер мобильного телефона и его владельца, которым он пользовался в это время и в этом месте? Такое впечатление, что эта «ниточка» то ли никому не нужна, то ли этот «бородач» проходит по делу в статусе «неуловимого Джо» из известного анекдота, который «неуловимый» только потому, что ни у кого нет никакого желания его ловить.

В деле есть ещё один такой же «неуловимый Джо», но ведущая к нему «ниточка» похоже следствие тоже не интересует. Встречавший россиян на границе белорусский перевозчик Геннадий Кумпан (а не Компан, как написано в статье в «КП»), который получил заказ на их перевозку ещё в середине июня (!), 2 августа с.г. рассказал белорусской компании СТВ, что «в 19.00, по договоренности, 24 июля я приехал забрать эту группу, но группу не пропустила российская сторона, так как у российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы. С 19 часов и практически до полуночи они решали вопрос о своем переходе. Затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили». Поскольку о том, что у россиян были проблемы с выездом говорил и Путин в интервью телеканалу «Россия» 27 августа: «наши пограничники их не выпускали», то какие проблемы установить того, кто дал команду российским пограничникам эту группу всё-таки выпустить из России, ведь этот звонок был явно не из СБУ? А ведь это даже не «ниточка», а целый «канат», ведущий к организаторам провокации.

Есть и другие «ниточки», в частности, 5 августа в «МК» было опубликовано интервью с одним из не поехавших с этой группой россиян, в котором он сказал: «с несколькими посредниками я продолжаю контактировать и сейчас», но и эти посредники тоже никого не интересуют. Такое впечатление, что заниматься выяснением действительных обстоятельств этой провокации никто не собирается, видимо, чтобы даже случайно не засветить её реальных организаторов, а вместо этого посредством разного рода «экспертов», наводящих в своих комментариях, как гласит известная пословица, «тень на плетень», в информационном пространстве усиленно муссируются так называемые факты, которые не согласуются ни между собой, ни с реальной действительностью, ни даже со здравым смыслом, примерно так, как в упомянутой статье в «КП». Особо пикантно при этом выглядят ссылки российских «экспертов» на украинские источники, якобы, подтверждающие версию о «спецоперации СБУ», и при этом старательно «не замечающих», что на Украине эта версия усиленно муссируется для дискредитации Зеленского с целью показать, что в его ближайшем окружении имеется «российский крот», а за этой информационной кампанией стоит жаждущий реванша экс-президент Украины Петро Порошенко и обиженные экс-соратники Зеленского.

Хотя, в данных обстоятельствах более вероятна версия о том, что эту группу использовали «втёмную» организаторы белорусского майдана и привезли её в Белоруссию для того, чтобы 29−30 июля привезти к ним в санаторий группу «объективных независимых журналистов» и обвинить Лукашенко в том, что это он привёз этих «российских боевиков», чтобы они в ходе протестов провоцировали столкновения с ОМОНом с целью последующего обвинения в этих столкновениях оппозиции. А за оставшуюся неделю до голосования сформировать соответствующую информационную картинку в СМИ. В эту версию вполне логично вписывается предварительно распространённая информация о въехавших в Белоруссию «200 боевиках», — 33 таких «боевика» и то, якобы совершенно «случайно», выявили «объективные независимые журналисты», а остальные остались «под крышей» белорусских спецслужб, которые «не хотят» искать этих «боевиков», поскольку сами их ввезли, и именно на этих, хотя и не существующих в реальности «боевиков», можно было списать впоследствии не только любые, самые кровавые столкновения с ОМОНом, но даже применение снайперов.

В пользу этой версии свидетельствует и, видимо, предварительно подготовленная информация телеграм-канала NEXTA, через который координируются и направляются действия белорусского майдана, опубликованная 30 июля с.г. о том, что санаторий «Белорусочка», в котором задержали россиян, принадлежит Федерации профсоюзов Белоруссии, глава которой Михаил Орда возглавлял предвыборный штаб Лукашенко. А руководит санаторием бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Святослав Савицкий, — близкий друг управделами президента РБ Виктора Шеймана. И кто при таких обстоятельствах не поверил бы в то, что эту группу действительно привезли по указанию Лукашенко? И, если бы этот план удался, то на Лукашенко таким образом можно было повесить все последующие кровавые события и их жертвы. Так что, вполне возможно, что этот арест предотвратил гораздо более трагическое развитие событий 9−10 августа, поскольку без такого «разоблачения» в обвинения Лукашенко в провокации кровавых столкновений с ОМОНом, не говоря уже о применении снайперов, не поверили бы.

Но, в результате, в памяти большинства людей об этом событии останется исключительно информационная картинка созданная в СМИ «высокопрофессиональными экспертами», не задающими и не задающимися «лишними» вопросами по поводу озвучиваемой ими информации.