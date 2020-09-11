Подгорица, , 17:59 — REGNUM 10 сентября на повторных парламентских выборах на избирательном участке в черногорском городе Петница правом голоса воспользовались 152 граждан, что составляет 35 процентов от общего числа зарегистрированных. Наибольшее число голосов набрала правящая «Демократическая партия социалистов». Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG.

«Демократическая партия социалистов» набрала 102 голоса, коалиция «За будущее Черногории» — 21 голос, «Мир — наша нация» — 11, боснийская партия — 6, и по 5 голосов получили социал-демократы и коалиция «Черно-белые». Председатель общей избирательной комиссии Черногории Адис Дуракович заявил, что протоколы были подписаны и что голосование прошло без жалоб и возражений.

Напомним, что из госкомиссии ранее сообщили, что к понедельнику будут рассмотрены окончательные результаты парламентских и муниципальных выборов, проведенных 30 августа.