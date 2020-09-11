Кострома, , 17:34 — REGNUM На масштабных выборах в Костромской области выявлены первые нарушения. Об этом ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил один из участников избирательного процесса, написавший соответствующую жалобу в облизбирком.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Нарушения касаются работы участковой избирательной комиссии No176 в Костроме.

«Списки избирателей не были пронумерованы, сброшюрованы и скреплены печатями, как того требует закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Вместо этого листки были скреплены обычной канцелярской скрепкой, часть их была беспорядочно разбросана по столу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM составитель жалобы.

По мнению межрегионального координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Антона Шейнина, случившееся можно назвать «типичным фоновым нарушением».

«Целостность списка избирателей существует для того, чтобы на участке проголосовали действительно те люди, которые к нему приписаны. Если мы видим ситуацию, когда список «распатронен», там есть отдельные листы — туда могут быть добавлены совершенно посторонние люди, в том числе сторонники комиссии. Само по себе нарушение не говорит о фальсификации, но может быть использовано для её проведения», — отметил эксперт.

Отметим, что после составления акта о нарушении закона (документ имеется в распоряжении редакции) председатель комиссии No176 приступил к устранению недочётов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области продолжается досрочное голосование