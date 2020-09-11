Рим, , 17:34 — REGNUM Если оппозиция Италии выиграет ближайшие местные выборы, президенту страны Серджо Маттарелле стоит подумать о том, должно ли оставаться у власти действующее правительство, заявила в пятницу, 11 сентября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

20−21 сентября в ряде регионов Италии пройдут губернаторские и муниципальные выборы, а также общенациональный референдум по вопросу о сокращении числа депутатов в обеих палатах национального парламента на треть.

После общенациональных выборов 2018 года правоцентристская оппозиция Италии во главе с Маттел Сальвини и Мелони выиграла почти все региональные кампании, а ее совокупный рейтинг, по данным социологов, превышает совокупный рейтинг правящих либералов и популистов на 8−10%.

По Конституции Италии у президента нет полномочий отправлять правительство в отставку, однако есть право не подписывать утвержденные парламентом законы и инициировать новые парламентские выборы.