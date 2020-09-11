11 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Премьер-министр Японии подал в отставку, заявив об ухудшении здоровья. Обстоятельства, при которых он покидает свой пост, наталкивают на мысль о том, что болезнь не была основной причиной его ухода

Ксения Батищева, , 17:59 — REGNUM Один за другим мировые лидеры высказали ему слова благодарности за сотрудничество и выразили надежду на продолжение дружеских отношений. Дональд Трамп назвал его «величайшим премьером в истории Японии», а Эммануэль Макрон отметил его заслугу перед женщинами в борьбе за равноправие. В глазах мирового сообщества неожиданный уход от дел премьер-министра Японии Синдзо Абэ выглядел красиво и достойно.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако в самой Японии уход Абэ не был таким уж неожиданным и не выглядел столь же красиво. Накануне рейтинг премьер-министра, согласно опросу, проводимому телерадиокомпанией NHK, упал до самой низкой отметки за всё время его руководства страной. Это, считают эксперты, стало предпосылкой для отставки Абэ.

«В послевоенной истории Японии довольно часто повторялась ситуация, когда правительство, теряя доверие избирателей, досрочно уходило в отставку. Приход нового лидера позволял обновить «кредит доверия», что и помогло Либерально-демократической партии сохранять власть в течение десятилетий», — считает преподаватель кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ 内閣官房内閣広報室

«Абэ следовал той традиции, которая сложилась в правящей партии до него, — полагает Владимир Нелидов, — он пожертвовал оставшимся сроком, чтобы обновить доверие избирателей к «бренду» ЛДП в целом. Болезнь же поторопила события».

Неожиданность отставки Абэ можно объяснить привычкой к многолетнему лидеру, однако сама по себе она является скорее правилом, чем исключением.

Кроме того, уход Абэ в восприятии японцев не выглядел так же изящно, как в глазах международной аудитории. Японский народ в уходе бессменного премьер-министра в тот самый момент, когда поддержка сильного лидера была нужна как никогда, прочитал предательство.

Это не упустил возможности подчеркнуть председатель федерации экономических организаций Хироаки Накасини. Выйдя из больницы 7 сентября, он первым делом провел пресс-конференцию, чтобы намекнуть на бегство Абэ от проблем: «Я хотел бы сказать «я ухожу», как это сделал премьер-министр Абэ, но нынешняя экономическая ситуация не позволяет мне сделать это». Накасини также раскритиковал Абэ за «безынициативность» в борьбе с коронавирусом и за его экономическую стратегию.

Стоит заметить, что эпидемиологическая ситуация в Японии лучше, чем во многих странах. Процент летальных случаев среди зараженных SARS-CoV-2 остаётся относительно невысоким: по состоянию на 10 сентября этот показатель не превышает 2%. Тем не менее стремление правительства Японии одновременно и снизить распространение вируса, и минимизировать последствия для экономики, возможно, со стороны казалось «нерешительными мерами». Лично Синдзо Абэ, пытаясь сохранить плоды абэномики — экономического курса, который считают главным достижением Абэ с точки зрения внутренней политики, — более заботился о восстановлении экономики, чем о здоровье граждан.

Кабинет министров Синдзо Абэ. 2017 内閣官房内閣広報室

Именно поэтому правительство разработало спорную кампанию Go To Travel: люди получают скидки в транспорте, гостиницах и сувенирных лавках, а бизнес — новых клиентов. Активизируется спрос, и компании не терпят убытки, потому что расходы на скидки покрываются из госбюджета.

Однако в обществе неоднозначно оценили эту меру: поток туристов, истосковавшихся по поездкам после изоляции, способствовал распространению инфекции. Продвигая эту кампанию, администрация подвергала особому риску жителей префектур, популярных среди японских туристов.

Кампания ударила по рейтингу Абэ, не сумев спасти экономику Японии от неминуемого кризиса. Последствия пандемии отбросили ее в состояние первых лет после Второй мировой войны, согласно информации телеканала NHK. Реальный ВВП Японии в годовом выражении за второй квартал 2020 года упал на 28,1%. Достижения абэномики, благодаря которой на несколько лет удалось возобновить экономический рост в Японии, сошли на нет.

Уход Синдзо Абэ выглядит в Японии не совсем красивым еще и потому, что премьер оставляет ряд событий без объяснений. За последнее время люди Абэ оказались замешанными в громких скандалах. Однако лидер продолжал сохранять молчание, в то время как СМИ и оппозиционные партии провоцировали его на комментарий.

В мае прокурор Токио Хирому Курокава подал в отставку из-за того, что один из таблоидов уличил его в забаве с азартными играми на деньги, еще и во время карантина.

Хирому Курокава (слева) Morocco-emba.jp

Эта история бросила тень на премьер-министра, который, как известно, был в дружеских отношениях с опозоренным чиновником и даже продвигал законопроект об увеличении пенсионного возраста для прокуроров, чтобы сделать приятеля Курокаву генеральным прокурором.

Однако Абэ не попытался ни объяснить ситуацию, ни принести публичные извинения за откровенное кумовство. Он только сказал, что не имеет отношения к решению продвинуть недостойного чиновника на высокий пост. Он заявил, что действительно несет ответственность, но лишь за одобрение неверного решения, принятого минюстом.

После этой истории, как показывает опрос, проведенный газетой Mainichi, уровень общественного неодобрения администрации Абэ вырос до 64%.

Другой крупный скандал разгорелся вокруг супругов Каваи: Кацуюки Каваи, экс-министр юстиции, продвигал свою жену Анри Каваи на выборах в верхнюю палату парламента посредством подкупа избирателей. Кацуюки Каваи — человек из ближайшего окружения Синдзо Абэ, и его дела не могли остаться без ведома премьер-министра. Тем не менее Абэ сохранял молчание, будто громкая история произошла не с его приятелями и даже не с членами его партии, а с лицами, никак с ним не связанными.

Кацуюки Каваи Kittyomu

Последний скандал с бывшим вице-министром правительства и депутатом от ЛДП Цукасой Акимото, погрязшим во взятках, также остался без внимания Абэ. Выпущенный под залог после ареста по подозрению в лоббировании интересов китайской компании в игорном бизнесе чиновник был вновь арестован за подкуп лжесвидетелей. На сегодняшний день Акимото уже трижды арестовывали за фальсификацию свидетелей.

Когда Акимото был арестован второй раз, оппозиционные партии заявили, что премьер-министр лично ответственен за назначение Акимото на должность вице-министра. Абэ вновь никак не отреагировал на выпад в свою сторону.

Цукаса Акимото U.S. Air Force

Для японцев Синдзо Абэ — лидер, не оправдавший ожиданий. Это яркий политик, долгие годы внушавший японцам уверенность в прекрасном будущем экономики страны, в стабильности и процветании.

Абэ давал повод верить и в разрешение территориального вопроса с Россией. Владимир Путин и Синдзо Абэ провели более 20 встреч, на которых обсуждалась проблема принадлежности островов Курильской гряды. И каждая такая встреча обнадеживала японцев. Абэ доверяли — это показывают многочисленные скрупулезные опросы общественного мнения в Японии. Между тем явных подвижек в этом вопросе не было и, как видно, уже не будет.

Владимир Путин и Синдзо Абэ в центре единоборств «Кодокан» Kremlin.ru

В 2020 году «кредит доверия» премьер-министра был исчерпан, а надежды так и не оправдались. Язвенный колит Синдзо Абэ — современный вариант добровольного сэппуку, совершавшегося в средневековой Японии самураями, в том числе и в случае невозможности выполнить данные обещания.

Для блага Японии и продления власти правящей партии был предпринят разумный политический ход — досрочная отставка непопулярного премьер-министра. Если бы не болезнь Синдзо Абэ, этот шаг всё равно был бы сделан, но под другим предлогом.