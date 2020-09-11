Москва, , 17:26 — REGNUM Российское правительство изменило официальное название «Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ» с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», сообщает 11 сентября пресс-служба правительства РФ.

Постановление о переименовании ведомства подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующие изменения внесены в руководящие документы и положения о министерстве.

«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры», — отмечается в сообщении.

Кроме того, постановлением, меняющим название министерства, внесены изменения в порядок реализации закона «Об электронной подписи».

Изменения внесены по согласованию с ФСБ России.

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