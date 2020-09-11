Варшава, , 17:25 — REGNUM Лидер оппозиционной либеральной партии «Новочесна» Катажина Любнауэр раскритиковала заявления уполномоченного по правам ребенка в Польше Миколая Павляка и потребовала его уволить. Об этом сообщает Onet.pl.

Политик отмечает, что Павляк в своих выступлениях выглядит как «религиозный фундаменталист» и «совершенно не занимается реальными проблемами детей, связанными, в частности, со школьным образованием, ростом числа самоубийств, преследованием подростков из-за сексуальной ориентации, а также крахом системы детской психиатрии».

Кроме того, Любнаэур раскритиковала последние высказывания уполномоченного по правам ребенка об опасности для подростков гормональных таблеток, меняющих пол.

Напомним, 1 сентября текущего года Павляк в эфире польского телевидения заявил, что в Польше встречались случаи, когда «педагоги давали обеспокоенным и тяжело социализируемым детям фармакологические средства для изменения пола без ведома и согласия их родителей и врачей».

«Я поднял очень важную проблему таблеток для смены пола, пожалуйста, не преуменьшайте ее. Думаю, никто из нас не хотел бы, чтобы наши дети стали жертвами незаконной торговли наркотиками», — заявил уполномоченный по правам ребенка в ответ на обвинения оппозиционерки.