Москва, , 16:36 — REGNUM Распространение слухов о том, что голосование в малонаселённых местностях проводится «на багажниках машин» является проявлением цинизма, заявила 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, сообщили в пресс-службе Центризбиркома РФ.

Элла Памфилова Cikrf.ru

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По данным ЦИК, выездное голосование в малонаселённых местностях проводится примерно на 4,8 тыс. избирательных участков. Речь идёт о тех участках, где нет помещения для голосования или сложная транспортная доступность.

Комментируя размещённые в интернете фотографии о том, что в таких ситуациях проводится «голосование на багажниках», Памфилова заявила, что снимки сделаны в тот момент, когда члены комиссий только приехали и начали оборудовать выездной избирательный участок.

Памфилова «Комиссии в труднодоступных местностях работают в тяжелейших условиях, в Иркутской области — ещё и после недавних наводнений, и дают возможность проголосовать жителям отдаленных полузаброшенных посёлков. Так дискредитировать их работу — непорядочно».

Никакого «голосования на багажниках» ни в Ивановской, ни в Иркутской областях нет.