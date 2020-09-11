Подгорица, , 16:34 — REGNUM В соответствии с «Законом о свободе религии или убеждений и правовом статусе религиозных общин», на данный момент министерство по правам человека и меньшинств Черногории зарегистрировало восемь религиозных общин, говорится в сообщении министерства.

«Следующие религиозные общины внесены в Реестр существующих религиозных общин: архиепископский ординариат Бара, Черногорская православная церковь, Еврейская община Черногории, Епископальный ординариат Котора, Христианская религиозная община Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Черногории, Церковь Евангелия Христа и Подгорицко-Дуклянская епархия православной церкви Черногории», — говорится в сообщении министерства.

По словам, идет процесс регистрации еще двух религиозных общин. Отметим, что самая крупная религиозная община — Сербская православная церковь пока не имеет регистрации.

«Для религиозной общины нет юридических обязательств по регистрации, но это вопрос ее свободной воли. Все религиозные общины имеют право действовать, независимо от того, зарегистрированы ли они, и процедура регистрации чрезвычайно проста», — говорится в заявлении.